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Silifke'de otomobile çarpan motosikletteki kişi yaralandı

AA

Silifke'de otomobile çarpan motosikletteki kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, motosikletin otomobile çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

H.T'nin kullandığı 33 KBR 77 plakalı motosiklet, Saray Mahallesi Menderes Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Ü.Ö. idaresindeki 06 FK 1702 plakalı otomobile çarpan motosiklette sürücünün arkasında oturan C.T. yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücüler de ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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