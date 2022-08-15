Silifke'de otomobile çarpan motosikletteki kişi yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, motosikletin otomobile çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

H.T'nin kullandığı 33 KBR 77 plakalı motosiklet, Saray Mahallesi Menderes Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Ü.Ö. idaresindeki 06 FK 1702 plakalı otomobile çarpan motosiklette sürücünün arkasında oturan C.T. yaralandı.

Yaralı, ihbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücüler de ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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