Mersin'de iğne oyası festivali 17-21 Ağustos'ta düzenlenecek

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MERSİN (AA) - Mersin'de 6. Geleneksel Çamlıyayla İğne Oyası Festivali'nin 17-21 Ağustos'ta düzenleneceği bildirildi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Toroslar ve Çamlıyayla belediyelerince düzenlenecek festival etkinlikleri 17-18 Ağustos'ta Çamlıyayla Zevzek Tepesi'nde, 20-21 Ağustos'ta ise Soğucak Mahallesi Güreş Alanı'nda yapılacak.

İğne oyası ile işlenmiş yazma, bohça, havlu, takı ve kıyafetlerin sergileneceği etkinlikte konser de verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, el sanatlarını yaşatmaya devam ettiklerini belirterek, "Kadınların hem geleneğimizi yaşattığı hem de aile ekonomilerine katkı sağladıkları el sanatlarının başında iğne oyası gelmekte. Bizler bu kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmayı ve tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz." ifadelerinin kullandı.



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