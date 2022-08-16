Tarsus’ta gıda denetimleri sürüyor

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MERSİN (AA) - Tarsus Tarım ve Orman Müdürlüğünce 7 aylık dönemde gıda üretim ve satışı yapan 2 bin 96 iş yeri denetlendi.



Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yılın ilk 7 aylık döneminde 1776 gıda satış ve toplu tüketim, 308 gıda üretim ve 12 yem üretim işletmesinin denetlendiği, 105 numune alındığı belirtildi.

Açıklamada, denetimler sonucunca 9 işletmeye 109 bin lira idari ceza uygulandığı kaydedildi.

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