Mersin'deki Dana Adası'nda dalış turizmi yaygınlaşıyor

MERSİN (AA) - OZAN EFEOĞLU - Mersin'de tekne turuna çıkanların mavi denizi ve yeşil doğasıyla tercih ettiği Dana Adası, su altı zenginlikleriyle de dalış tutkunlarını ağırlıyor.

Silifke ilçesi açıklarındaki Dana Adası, tekne turlarıyla Doğu Akdeniz'i gezen yerli ve yabancı turistlerin ilk duraklarından biri oluyor.

Maviyle yeşilin birleştiği doğasının yanı sıra su altı zenginlikleriyle de öne çıkan ada, dalgıçlara ve günübirlik dalış eğitimi alanlara ev sahipliği yapıyor.

Hazırlıkların ardından suya dalan katılımcılar, Akdeniz'in altındaki yaşamı gözlemleme şansı buluyor, doğal resifleri ve deniz canlılarını inceliyor.

- "Her zaman farklı canlılara rastlama şansımız oluyor"

Dalış eğitmeni Boğaç Dağhan Günöz, AA muhabirine, Dana Adası'nın bölgenin en gözde dalış noktalarından biri haline geldiğini belirtti.

Ada ve çevresinin dalışa uygun olduğunu söyleyen Günöz, "Adada, her hava koşulunda çok rahat dalış yapabileceğimiz, teknenizi uygun şekilde demirleyebileceğimiz alanlar mevcut. İleri seviyedeki dalgıçlar ile dalışta uzmanlaşmak isteyenler için 40 metreye kadar derin dalış denemelerinin çok rahat yapılabileceği bir yer. Burası, canlılığın bol olduğu bölgelere de sahip." dedi.

Günöz, bölgedeki her dalışta farklı şeyler keşfettiklerini vurgulayarak, "Belki burada 1000 kere dalış yapmışımdır ama 1001. dalışımda bile farklı şeyler görüyorum çünkü burası durağan bir yer değil, sürekli yaşayan bir ortam var. Her zaman farklı canlılara rastlama şansımız oluyor." ifadesini kullandı.

Dalışlara yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin arttığını dile getiren dalış eğitmeni Günöz, şunları kaydetti:



"Burada genellikle Adana, Çorum ve Niğde'den gelen misafirlerimiz oluyor. Eğitim için Ankara ve İstanbul'dan dalgıçlar da geliyor. Her hafta düzenlediğimiz dalışlarda 20'ye yakın Rus misafirimiz oluyor. Bunların birçoğu deneme dalışından sonra eğitim alarak dalgıçlarımıza katılıyor."

- "İsmini bilmediğim birçok balık türünü gördüm"

Rusya'dan tatil için kente gelen Sonya Sergeyeva, suyun altındaki zenginliği beğendiğini belirterek, "Bu bölge çok güzel, inanılmaz bir doğası var. Su altını da beğendim. İsmini bilmediğim birçok balık türünü gördüm. Hepsi çok güzel ve farklılardı." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı ülkeden gelen Kiryal Miroşnikov da uzun yıllardır dalışla ilgilendiğini ifade ederek, "Türkiye'yi ve Mersin'i çok sevdim. Buranın denizi çok temiz, suyun altı çok farklı ve güzel. Bölgedeki balıklar ve su altı canlıları çok ilgi çekici." dedi.

İstanbul'dan gelen tatilcilerden Gamze Kader Altındağ ise ilk kez katıldığı dalış etkinliğinde rengarenk balıklarla karşılaştığını kaydetti.

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