Mersin'de misket limon hasadı başladı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde yetiştirilen misket limonlar hasat edildi.

İlçede yılın ilk misket limonu hasadı, üretici Cem Ergül'e ait Çeltikli Mahallesi'ndeki 32 dönümlük bahçede yapıldı.

İşçilerin özenle topladığı "lime limon" olarak da bilinen ürünler, paketlenerek kamyonetlere yüklendi.

Ergül, gazetecilere bahçesinden yaklaşık 5 ton rekolte beklediğini ifade ederek, sezonun iyi geçmesini diledi.

Ürünleri kilogramı 50 liradan satın alan tüccar Adnan Erdem de misket limonun kokusu ve aromasıyla öne çıktığını belirtti.



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