Mersin'de dikenli incirin hasadı sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'de doğada kendiliğinden de yetişebilen ve dikenleri nedeniyle toplanması özel çaba gerektiren "dikenli incir"de hasat mesaisi günün ilk ışıklarıyla başlıyor.

Halk arasında "kaynana dili" başta olmak üzere "Frenk yemişi", "Hint inciri" ve "tahta inciri" olarak da adlandırılan türde, hasat sürüyor.

Dikenli olması nedeniyle toplama aşamasında özel dikkat gerektiren meyve türü, demir maşalar yardımıyla hasat edilerek kilogramı 10 liradan satılıyor.

Meyvenin tarıma elverişli olmayan taşlı ve kayalık alanlarda dahi kendiliğinden yetişebilmesi, su, gübre ve ilaç gibi özel bakım gerektirmemesi, çiftçileri memnun ediyor.

Sert dikenleri nedeniyle geçmişte bahçelerin çevresine "çit" olarak dikilen, meyvesine ilginin artmasıyla bazı bölgelerde üretimine de başlanan dikenli incirden, bu yıl kent genelinde 27 bin ton verim alınması hedefleniyor.

- Bu yıl verim yüksek

Silifke ilçesi Tosmurlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Veli Çetin, gazetecilere, dikenli incirde bu yıl verimin yüksek olduğunu söyledi.

Günün ilk ışıklarıyla hasat yaptıklarını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Dikenli incirin toplanması biraz zahmetli. Sabah erken toplamazsan bunun dikenleri uçar ve batar. Onun için erken saatlerde topluyoruz. Meyveyi dikenli olan kabuğundan ayırması da zahmetli. Dalından topladığın meyveyi bir leğene döküp yıkayacaksın. Sonrasında dikenleri suda gidiyor. Ardından baş tarafı kesilerek meyvenin içi çıkarılıyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.