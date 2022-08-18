Mersin'de kayıp olarak aranan kişinin cesedi su kuyusunda bulundu

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, 3 gün önce hakkında kayıp başvurusu yapılan kişinin cesedi su kuyusunda bulundu.

Işıklı Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta Sebahattin Çetin'den haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Çetin'in evine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki içi dolu su kuyusunda arama yaptı.

Halat yardımıyla kuyuya inen itfaiye ekipleri, Çetin'in cansız bedenine ulaştı.

Kuyudan çıkarılan ceset, ambulansla Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, Çetin'in ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

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