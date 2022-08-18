MTSOB Başkanı Sabri Tekli'den, Vali Pehlivan'a ziyaret

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MERSİN (AA) - Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, MTOSB Başkanı Tekli, ziyarette Vali Pehlivan ile makamında görüştü.

Tekli, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan, MTOSB genişleme bölgesinde 67,5 hektarlık alana kurulacak 4. etapla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında Pehlivan'a bilgi verdi.

Pehlivan da MTOSB 4. etabının kente ve yatırımcılara hayırlı olmasını dileyerek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

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