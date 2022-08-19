Belediye başkanlarından Mersin Orman Bölge Müdürü Yalçın'a ziyaret

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MERSİN (AA) - Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Yalçın'a ziyarette bulundu

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Gültak ve Sel, Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

Belediye başkanları Gültak ve Sel, Yalçın'a görevinde başarılar diledi.

Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

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