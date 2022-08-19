Silifke'de vatandaşlara aşure dağıtıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Silifke Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Belediye Başkanı Sadık Altunok, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından belediye binası önünde kurulan stantta aşure dağıtımına katıldı.



Vatandaşlara aşure ikram eden Altunok, muhtarlar ve halkla beraber muharrem ayını dolu dolu geçirdiklerini dile getirdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.