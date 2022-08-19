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Anamur'da orman yangınlarına karşı farkındalık için broşür dağıtıldı

AA

Anamur'da orman yangınlarına karşı farkındalık için broşür dağıtıldı

MERSİN (AA) - Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, orman yangınları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıttı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ekipler vatandaşlara ve sürücülere orman yangınları hakkında bilgilerin yer aldığı broşür verdi.

Bilgilendirici çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Çalışmayla, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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