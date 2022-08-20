Mersin'de çiftlikteki 20 bin tavuk telef oldu

Bir acı haber de Mardin'den: 10 ölü!

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MERSİN (AA) - Tarsus ilçesinde bir çiftlikte hava temizleyici fanının bozulması nedeniyle 20 bin tavuk telef oldu.

Alınan bilgiye göre, İbrişim Mahallesi'nde bir çiftçiye ait çiftlikte bulunan hava temizleme fanının henüz belirlenemeyen nedenle bozulması sonucu 20 bin tavuk telef oldu.

Tavuklar toplu şekilde gömüldü, iş yerinde temizlik yapıldı.

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