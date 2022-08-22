Mersin'de otomobilin çarptığı yaya öldü, araçtaki 4 kişi yaralandı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti, araçtaki 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 FK 150 plakalı otomobil, Beyreli Mahallesi D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Soner Aydın'a çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan araç, yol kenarındaki araziye devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Aydın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan araçtaki 4 kişi ambulanslarla Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydın'ın cenazesi de morga götürüldü.

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