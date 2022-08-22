Mersin'de kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde dağ yamacındaki kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarılıp sahibine teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sadiye Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Oksal, 3 gün önce kaybolan keçisinin Fenerce mevkisindeki kayalıklarda mahsur kaldığını fark etti.

Oksal'ın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Halatla yamaca inen ekipler, sarp kayalıklardan kurtardığı keçiyi sahibine teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.