Mersin'deki Sorgun Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

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MERSİN (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, Mersin'de yapımı süren Sorgun Barajı'nın tamamlanmasıyla 60 bin dekar arazisinin sulanmasını sağlayacağını bildirdi.

Akca, yazılı açıklamasında, çalışmaları devam eden Sorgun Barajı'nın 53 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu belirtti.

Barajın temelden yüksekliğinin 109 metre olduğu bilgisini veren Akca, projenin tamamlanmasıyla bölgedeki 60 bin dekar zirai arazinin sulanmasının sağlanacağını ifade etti.

DSİ Genel Müdürü Akca, kurulacak enerji santraliyle de yılda yaklaşık 38 milyon kilovat saat enerji üretimi sağlanacağını kaydetti.

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