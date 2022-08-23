Mersin'de devrilip elektrik direğine çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, devrilen otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

A.A'nın kullandığı 35 APL 178 plakalı otomobil, Taşucu Mahallesi D-400 kara yolunda devrildikten sonra elektrik direğine çarptı.



Kazada otomobildeki sürücü ile A.A, N.A, S.N.A, E.Z.A. ve Z.A. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Direkten kopan elektrik tellerinin kara yoluna düşmesi nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, çalışmaların tamamlanmasıyla normale döndü.

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