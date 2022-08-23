Mersin'de çeşitli suçlardan aranan 8 zanlı tutuklandı

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Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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MERSİN (AA) - Mersin'de, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, hakkında yakalama kararı bulunan zanlılara yönelik 296 personelin katılımıyla kent genelinde çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı.

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