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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Ticaret Borsası

AA

Mersin Ticaret Borsası

MERSİN (AA) - Mersin Ticaret Borsasında bulgurun kilogramı en yüksek 9,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Pirinç (paketli)Kg22,5022,50
BulgurKg7,509,60
KayısıKg7,007,00
Fasulye (paketli)Kg21,5028,00
Aşurelik buğday (paketli)Kg12,5512,55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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