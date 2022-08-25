Mersin'de trafik denetimi yapıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'de jandarma ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Adana 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerince trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ekiplerce D-750 kara yolu Çamalan mevkisinde yapılan denetimde yük taşıyan araçlar kontrol edildi.

Sürücülerin dinlenme, çalışma sürelerine uyup uymadığını kontrol eden ekipler, alkollü araç kullanımı ve sigorta işlemleri ile ilgili de denetim yaptı.

Denetimlerde sürücülere can güvenliği için trafik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

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