Mersin'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadın aranıyor

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadın için arama çalışması başlatıldı.

Hüseyinler Mahallesi'nde yaşayan ve kendisinden bir gündür haber alınamayan Fatma Seyrek (56) için ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Mahallenin kırsal kesiminde de yapılan aramalara vatandaşlar da katıldı.

Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.



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