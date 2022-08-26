Tisan Koyu'nda imara aykırı yapılaşma iddiasına yalanlama

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MERSİN (AA) - Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Tisan Koyu'nun imara aykırı yapılaşmaya açıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Altunok, ilçedeki kafeteryada düzenlediği basın toplantısında, bir gazetede "Tisan Koyu'nun imara aykırı yapılaşmaya açıldığına" yönelik haberin yer aldığını söyledi.

İddianın doğru olmadığını dile getiren Altunok, "Yeşilovacık Mahallesi'ndeki Tisan Koyu için yapılan imara aykırı yapılaşma haberi tamamen asılsız. Uydurma ve gerçekle alakası olmayan, bilgi kirliliği ve iftiraya uzanan bu haberin sorumluları ve ilgili yayın organları hakkında belediye olarak yasal işlemleri başlatmış bulunmaktayız." dedi.

Altunok, geçmişteki imar planlarında Tisan'daki yapıların kat sayısının belirlendiğini ifade ederek, "Asılsız, mesnetsiz, uydurma, iftiraya varan nitelikteki bu açıklamaların gerçekle alakası yoktur. Belediyemizin itibarını ağır şekilde zedeleyici, kişilik haklarına saldırı mahiyetinde yalan ve yanlış içeriğe sahip gerçek dışı haberlere itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla duyuruyorum." diye konuştu.

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