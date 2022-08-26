Mersin'de 820 yıllık anıt ağacın çevresi düzenlendi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, anıt ağaç olarak tescillenen 820 yıllık zeytin ağacının çevresinde düzenleme yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus Ticaret Borsası iş birliğinde yürütülen "Zeytin Büyük Ağaçların İlkidir Projesi" kapsamında Karadiken Mahallesi'ndeki zeytin ağacının etrafı temizlendi.

Ekipler, anıt ağaç olarak tescillenen 820 yıllık ağacın çevresine parke taşı döşedi, yakınındaki taş bina ile su kuyusunu da restore etti.

Mahalle Muhtarı Ali Aşık, çalışmadan dolayı ekiplere teşekkür etti.



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