Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu göreve başladı

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MERSİN (AA) - Bozyazı Kaymakamlığına atanan Tuncay Topsakaloğlu görevi devraldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçeye gelen Topsakaloğlu göreve başladı.

Topsakaloğlu, ilçeye hizmet için çalışacaklarını belirtti.



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