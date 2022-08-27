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"Seyahatsever" gençler Mersin'de deniz ve kültür turizmini bir arada tattı

AA

"Seyahatsever" gençler Mersin'de deniz ve kültür turizmini bir arada tattı

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Gençlik ve Spor Bakanlığının, yaz aylarında seyahat edecek gençlere yurtlarda ücretsiz konaklama imkanı sunan "Seyahatsever" projesi kapsamında Mersin'e gelen gençler, deniz ve kültür turizmini bir arada yaşamanın keyfini çıkardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu projenin ardından 18-30 yaş arasındaki gençler, 15 Temmuz'dan itibaren Bakanlık bünyesindeki yurtları ücretsiz kullanmaya başladı.

Tatil için Mersin'i tercih edenler, rezervasyon yaptırdıkları yurtlarda personel tarafından karşılanıp otel konforundaki odalarına yerleştirildi.

Konaklama ücreti ödemedikleri için gezilerine daha fazla bütçe ayırabilen gençler, hem denize girdi hem de tarihi ve turistik yerleri keşfetme imkanı buldu.

- Yurtlar bir ayda 2 bin 43 kişiyi ağırladı

"Seyahatsever Projesi" kapsamında en çok ilgi gösterilen yurt, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi yakınındaki Erdemli Kızkalesi Öğrenci Yurdu oldu.

Bu yurtta 15 Temmuz-15 Ağustos'ta 1765 genç konaklarken aynı tarihlerde 202 kişi Tarsus'taki, 76 kişi de Anamur'daki yurtları tercih etti.

- "Yurt personeli çok güler yüzlü ve cana yakın"

Erdemli ilçesindeki yurtta kalan öğrencilerden Abdullah Cüneyt Kömür, AA muhabirine, projeyi duyduktan sonra tatil planı yaptığı arkadaşlarıyla Şanlıurfa'dan kente geldiklerini söyledi.

Ücretsiz konaklama hizmetinden memnun olduklarını dile getiren Kömür, "Öğrenci olduğumuzdan dolayı ücretsiz konaklama bizim için avantaj. Burada ortam çok iyi, otel konforunda kalıyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Öğrenci olarak buna çok ihtiyacımız vardı." dedi.

Kömür, projenin yeni arkadaş edinmelerine de katkı sunduğunu belirterek "Yurt personeli çok güler yüzlü ve cana yakın. Otele vereceğim parayı gezmeye verdiğim için daha çok yeri görme şansı elde edeceğim. Proje bütçeme katkı sağladı. Güvenilir ve konforlu yerde kalıyorum." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Mustafa Atmaca da deniz kenarındaki yurtta konakladığı için mutlu olduğunu, turizm merkezi Kızkalesi'nin yanı sıra Cennet ve Cehennem Obrukları'nı da görme şansı bulduğunu anlattı.

Projenin her yaz düzenlenmesini isteyen Atmaca, "Mersin'in merak ettiğim yemeklerini tatma fırsatı buldum. Çok güzel yemekleri varmış. Kaldığımız yurt hem ücretsiz hem de güvenilir. Normalde kamp yaparak geziyordum ama böyle olunca ailemin de içi rahat etti. Mersin'den sonra Antalya ve Muğla'yı gezeceğim. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Proje her yaz yapılırsa olursa çok güzel olur." ifadesini kullandı.

- "Bizim için çok iyi düşünülmüş bir proje"

Tatilini geçirmek için arkadaşlarıyla Malatya'dan gelen Elif Çelik de proje sayesinde Mersin'in doğal güzelliklerini görme şansı bulduğunu dile getirdi.

Çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Çelik şöyle konuştu:

"Mersin'i güzel bulduk, yurt personeli de oldukça ilgili. Çok mutluyuz ve memnun kaldık. Kızkalesi'ni de çok beğendik, sahili ve çarşıyı gezdik ama daha da gezeceğiz. Bizim için çok iyi düşünülmüş bir proje. Başka bir kente gidiyoruz, geziyoruz ve ücretsiz kalıyoruz. Okul başlamadan önce yaptığımız gezi bizim için her anlamda iyi oldu. Projenin ilerleyen yıllarda da devam etmesini istiyoruz."

Zonguldak'tan gelen Hamide Yaprak da buradaki müzeleri ve tarihi yerleri gördüğünü ifade ederek "Farklı kültürleri ve insanları tanıyoruz, güzel bir ortam var. Proje her sene yapılmalı diye düşünüyorum. Gelecek yıl da yapılırsa Antalya'ya gitmek istiyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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