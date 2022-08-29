Mersin'de yurda yasa dışı yollarla giren 2 yabancı uyruklu yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'de, yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 2 yabancı uyruklu saklandıkları evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu kişilerin, Avrupa ülkelerine gitmek için göçmen kaçakçılarıyla para karşılığında anlaşmaya vardığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında, göçmen kaçakçılarının Mersin ve çevre illerden irtibata geçtikleri kişileri sürat tekneleri, yatlar ve balıkçı tekneleriyle taşıyarak yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine göndermeye çalıştıkları tespit edildi.

Kentte kiralanan bir evde yabancı uyrukluların saklanmasına olanak sağlandığını belirleyen ekipler, adrese baskın düzenledi.

Operasyonda, göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen M.İ. ile 2 yabancı uyruklu yakalandı.

Adresteki aramalarda, 9 can yeleği ile can simidi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklular da işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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