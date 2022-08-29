Gülnar Kaymakamı Musa Ayyıldız görevine başladı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar Kaymakamlığına atanan Musa Ayyıldız, görevine başladı.

​​​​​​​Aydın Karpuzlu Kaymakamı iken Gülnar Kaymakamlığına atanan Ayyıldız, ilçeye geldi.

Hükümet Konağı önünde ilçe protokolünce karşılanan Ayyıldız, görevine başladı.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​



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