Mersin Orman Bölge Müdürü Yalçın, Gülnar ilçesinde ekiplerle buluştu

MERSİN (AA) - Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Gülnar Orman İşletme Müdürlüğüne ziyaret etti.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Yalçın, Gülnar Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin ve personelle bir araya geldi.
Yangın müdahale ekipleriyle görüşen Yalçın, burada toplantı gerçekleştirdi.
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