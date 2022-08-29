Mersin Orman Bölge Müdürü Yalçın, Gülnar ilçesinde ekiplerle buluştu

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Gülnar Orman İşletme Müdürlüğüne ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Yalçın, Gülnar Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin ve personelle bir araya geldi.

Yangın müdahale ekipleriyle görüşen Yalçın, burada toplantı gerçekleştirdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.