Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

MERSİN (AA) - Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gültak, mesajında, 30 Ağustos 1922'nin Türk milletinin yeniden dirilişinin tarihi olduğunu belirtti.

Türk milletinin tarih boyunca vatanı, bağımsızlığı ve özgürlüğünden asla taviz vermediğini kaydeden Gültak,"Vatan toprağı ve milletimizin özgürlüğü uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimizin bizlere emanetine daima sahip çıkacağız. Bu duygularla yüzyıllardır muzaffer olmuş bir milletin en büyük zaferinin 100'üncü yılını kutluyor, bu zaferi bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız, bayrağımız ve özgürlüğümüz uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum." ifadesini kullandı.



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