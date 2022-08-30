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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antrenörü ailesini ikna etti, ringlere çıkıp dünya kupası şampiyonu oldu

AA

Antrenörü ailesini ikna etti, ringlere çıkıp dünya kupası şampiyonu oldu

MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Mersin'de, 4 yıl önce antrenörünün izin vermeyen ailesini ikna etmesiyle kick boks kariyeri başlayan 16 yaşındaki Hilal Sonay, İstanbul'da gerçekleşen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

Akdeniz ilçesinde yaşayan Hilal, 2018'de babasının da arkadaşı olan antrenör Nasır Kandemir yönetiminde kick boks branşında antrenmanlara çıkmak istedi.

Ailesinden izin alamayan Hilal, durumu antrenör Kandemir'e anlattı. Kandemir, bunun üzerine görüşmeye gittiği Hilal'in ailesini ikna etti.

Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde 12 yaşındayken antrenmanlara başlayan genç kick boksçu, zamanla bölgesel ve ulusal organizasyonlara katılarak tecrübe kazandı.

İstanbul'da 13-15 Mayıs'ta 52 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katılımıyla organize edilen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda 52 kilogramda ringe çıkan genç sporcu, altın madalya kazandı.

Kariyerinde ilk kez ter döktüğü organizasyonda şampiyonluk sevinci yaşayan Hilal, ailesi ve antrenörünü gururlandırdı.


- "Ağladığımda da neşelendiğimde de kick boks yaptım"


Hilal Sonay, AA muhabirine, antrenörünün çabası sayesinde kick boks kariyerinin başladığını söyledi.

Ailesinin uzun bir süre ringe çıkmasına müsaade etmediğini anlatan Hilal, "Ailem ilk başlarda istemiyordu. Hocamın ailemi ikna etmesiyle bu spora başladım. Babam 'Bu spora başlıyorsun, şampiyon olmadan gelme' demişti. Bunun üzerine daha çok hırslanarak bana güvenen herkesi gururlandırmak için kick boksa başladım. 4 senem hem hüzünlü hem de mutluluk dolu geçti. Bu süreçte durmadan hırslı bir şekilde çalıştım. Ağladığımda da neşelendiğimde de kick boks yaptım. Hiçbir zaman bu sporu bırakmadım." diye konuştu.

Hilal, kariyerinin ilk madalyasını kazandığı 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nın hayatının dönüm noktası olduğunu belirtti.

Dünya kupası şampiyonu olduğunda büyük sevinç yaşadığını aktaran Hilal, şöyle devam etti:

"Ailemi gururlandırdım. Artık onlar bu sporu öncesine göre daha çok destekliyor. 'Sen yeter ki git, ailen arkanda' diyorlar. Bana o güveni verdiler. Onlar ilk başlarda böyle bir şeyi başaracağımı beklemiyorlardı, çünkü onların gözünde bir kız çocuğu olarak daha narin gözüküyordum. Hocamın bana güvenmesi ve beni hırslandırmasıyla aileme de çevreme de biz kız çocuklarının neler başarabileceğini gösterdim."

Hilal, kariyerime yeni başarılar eklemek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Milli takım formasını giymeyi hedeflediğini aktaran Hilal, "O milli formanın gururunu taşımak herkese nasip olmuyor. Bir kadın sporcunun milli formayı taşıması gurur verici. Yurt dışında ülkemi temsil etmek istiyorum. O forma parmakla gösterilsin istiyorum." dedi.


- Antrenör Kandemir: "Ona inancım tam"


Antrenör Nasır Kandemir de Hilal'in başarısıyla kendisini herkese kanıtlandığını söyledi.

Hilal'in gelecek vadeden bir sporcu olduğuna işaret eden Kandemir, şunları kaydetti:

"Kişiliği, duruşu ve çalışkanlığıyla bir sporcuda olması gereken her şey var onda. Daha da olgunlaşacağına inanıyorum. Hilal, milli takıma girerse yıllarca orada kalacağına, sürekli şampiyon olacağına inanıyorum, çünkü bunu istiyor. Her gün bir adım daha ileri gidiyoruz, üstüne koyuyoruz. Yaşı tuttuğu zaman onu olimpiyatlarda göreceğiz. Ona inancım tam. Asıl amacımız olimpiyatlar. Anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. Hilal onu başarabilecek kapasitede."

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