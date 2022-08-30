Mersin'de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kesecik Mahallesi'nde, C.A. idaresindeki 07 LHP 02 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.



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