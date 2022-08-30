Mersin ve Adana'da yasa dışı avlanan 3 balıkçıya 8 bin 170 lira ceza uygulandı

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MERSİN (AA) - Mersin ve Adana'da, yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 3 balıkçıya 8 bin 170 lira ceza kesildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Mersin'in Bozyazı ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde ruhsat tezkeresi olmadan avlandığı tespit edilen balıkçıya 5 bin 943 lira ceza uygulandı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki denetimlerde de ruhsat tezkeresini ekiplere göstermeyen kişiye 1485 lira ceza verildi.

Karataş ilçesinde de misina ağla avlanan kişiye 742 lira ceza kesildi.



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