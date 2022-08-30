Vali Pehlivan, Mersin Serbest Bölgesi'nde inceleme yaptı

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MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Serbest Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Pehlivan, Mersin Serbest Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Mersin Serbest Bölge Müdürü Kutluhan Büyükyılmaz'dan bilgi alan Pehlivan, daha sonra inceleme yaptı.

Pehlivan, ziyaretinde işçilerle de bir araya gelerek sohbet etti.



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