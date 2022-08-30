ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Büyük Zafer'in 100. yılını kutladı

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MERSİN (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oyuncuları ve teknik ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla antrenmanda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Mersin ekibi, kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Turuncu-lacivertli takımın oyuncuları ve teknik ekibi, antrenmanda, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak Zafer Bayramı'nı kutladı.



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