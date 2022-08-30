Tarsus'ta proje tanıtımı yapıldı

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MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde "İlle de Tarsus" projesinin tanıtımı yapıldı.



Tarsus Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programda, dans gösterileri sunuldu, Tarsus'un tarihsel sürecinin anlatıldığı film gösterimi yapıldı.



Programda konuşan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "İlle de Tarsus" projesinin önemine değinerek, Tarsus’un il olmasını istediklerini belirtti.



Bozdoğan, "Tarsus’un il olması için kentimizin tüm bileşenlerini harekete geçirmeye karar verdik. Tüm odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, sanatçılarımız, iş adamları ve edebiyatçılarımızla yola çıktık. Tarsus'un il olmasını istiyoruz." dedi.





















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