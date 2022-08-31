Voleybolu bırakıp bocceye başladı, ilk şampiyonada 2 altın madalya kazandı

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MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Mersin'de, 6 yıl süren voleybol kariyerinin ardından bocce branşında ter dökmeye başlayan 15 yaşındaki Bilge Doğmacı, Ankara'daki Türkiye Volo Şampiyonası'nda iki kategoride de altın madalya kazanarak "çifte şampiyonluk" sevinci yaşadı.

Genç sporcu, 2015'te voleybolla başladığı spor kariyerini, 6 yıl sonra farklı bir branşta sürdürme kararı aldı.

Beden eğitimi öğretmeni anne ve babasının arkadaşı olan Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) İl Temsilcisi Niyazi Kutlay ile görüşen Bilge, bocce branşına geçti.

Kol ve bacaklarının uzun olması sebebiyle dikkati çeken genç bocceci, kısa süre sonra Toroslar Belediyesi Bocce Takımı'na dahil edildi.

Aynı zamanda antrenörü olan Kutlay yönetiminde antrenmanlara çıkan Bilge, 9 aylık hazırlık sürecinin ardından TBBDF'nin Ankara Kahramankazan'da 23-29 Mayıs'ta düzenlediği Türkiye Volo Şampiyonası'na katıldı.

Organizasyonda volo disiplininin basamak ve role kategorilerinde yarışan Bilge, iki kategoride de altın madalya kazanarak "çifte şampiyonluk" sevinci yaşadı.





- "Milli formayı giyip ülkemi ve ailemi gururlandırmak istiyorum"





Bilge Doğmacı, AA muhabirine, 6 yıl süren voleybol kariyerinde formasını giydiği takımla Türkiye üçüncülüğü elde ettiğini söyledi.

Hedefleri doğrultusunda voleybolu bırakıp bocce branşına geçtiğini anlatan genç sporcu, "İlk başlarda çok heyecanlandım. Dışarıdan çok zor bir spor gibi görünüyordu. Aslında başladığımda da zor olduğunu anladım. Emek gerektiren bir branş. Sık sık antrenman yaparak antrenörümün desteğiyle beraber başarı elde edeceğime inandım." diye konuştu.

Bilge, Ankara'daki Türkiye Volo Şampiyonası'nda bocce kariyerinin ilk müsabakasına çıktığını belirtti.

Organizasyonda pes etmeden mücadele verdiğini anımsatan Bilge "Maça çıkacağım zaman 'Bunu başaracağım, birinci olacağım, altın madalyayı alarak eve döneceğim' diye düşündüm. Altın madalyalarımı da alıp evime döndüm. Düşündüğüm gibi sonuçlandı." dedi.

Genç bocceci, kariyerinde yeni başarılar elde etmek için çok çalışmaya devam edeceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kısa sürede elde ettiğim başarı, bana daha çok hırs, azim ve gurur veriyor. İlk hedefim ekim ayındaki milli takım seçmelerine katılmak. Milli formayı giyip ülkemi ve ailemi gururlandırmak istiyorum. Milli takım formasıyla uluslararası maçlarda ülkemi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil etmek istiyorum."





- Antrenör Kutlay: "Bilge çok sağlam geliyor"





Antrenör Niyazi Kutlay da Bilge'nin gelecek vadeden bir sporcu olduğunu söyledi.

Genç sporcunun ilk Türkiye şampiyonasında iki madalya kazanarak çok önemli bir başarıya imza attığına dikkati çeken Kutlay, şunları kaydetti:

"Dünyadaki sporculara baktığımız zaman Bilge'nin fiziki özelliklerinde olan oyuncu çok az. Yaşı küçük, azimli ve hırslı. 'Ben başarılı olmak istiyorum' diyor. Bilge çok sağlam geliyor. Hedefimiz, onu kısa sürede milli takımımızda rahat şekilde madalya alacak sporcu boyutuna getirmek. Bizim amacımız Türkiye şampiyonu olmak değil, Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. Bunu ilk başladığımız günden beri Bilge'ye aşılıyorum. O da hedeflerini bu şekilde koyuyor. Bilge, yakın zamanda ülkemizi çok iyi pozisyonlarda temsil edecek."

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