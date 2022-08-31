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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Toros Devlet Hastanesi bağımlılıkla mücadele hizmeti veriyor

AA

Toros Devlet Hastanesi bağımlılıkla mücadele hizmeti veriyor

MERSİN (AA) - Toros Devlet Hastanesi, alkol, uyuşturucu ve sigara bağımlılığıyla mücadele eden vatandaşlara tedavi imkanı sunuyor.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Çocuk-Ergen Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Tedavi ve Arındırma Merkezi (ÇEMATEM) ile Kadın Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlılığı Tedavi ve Arındırma Merkezi (KAMATEM) çalışmalarına devam ediyor.

Alkol ve madde bağımlılığı olan hastalar ve yakınlarına sağlık hizmeti sunan merkezlerde, 20 çocuk ve 30 kadın için ayrılmış 50 yatak kapasitesi bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Özgür Ozan Karak, hastalara ve yakınlarına uygun fiziki koşullarda, kabul görmüş bilimsel yaklaşımlar çerçevesinde tedavi imkanı sunulduğunu ifade etti.

Karak, tedavi sonrası düzenlenen rehabilitasyon programlarıyla hastaların sosyal yaşama dahil olmalarının teşvik edildiğini belirterek, "Türkiye'de yatak kapasitesi bakımından en büyük merkezlerden biri olma özelliğini koruyan Toros Devlet Hastanesine bağlı ÇEMATEM ve KAMATEM, Mersin ve bölge illere hizmet vermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Merkezlerde alanında uzman personellerin görev yaptığını bildiren Karak, şunları kaydetti:

"ÇEMATEM ve KAMATEM'de, alkol, madde, uçucu madde, reçeteli satılması gereken ilaçların bağımlısı olmuş kişilerin tedavisinin yanı sıra bağımlılık temelli bireysel, grup ve aile çalışmaları, bağımlılığa yönelik aile danışmanlığı, uğraş terapileri, sosyal uyum becerilerinin geliştirilmesi, bağımlılığı önleme eğitimleri de verilmektedir. Yatışı yapılan hastalara günaydın toplantıları, spor faaliyetleri, ahşap boyama, takı tasarımı gibi atölye çalışmaları da sunulmaktadır."

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