Belediye başkanı, Tarsus'un il olmasını amaçlayan proje toplantısına "82" plakalı araçla gitti

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MERSİN (AA) - Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçenin il olması için düzenlenen proje toplantısına, makam aracının plakasının ön rakam grubunu "82" yaparak gitti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin il statüsü kazanması için başlatılan ve dün tanıtımı organize edilen "İl'le de Tarsus" projesine 21 oda ve 58 medya kuruluşu destek verdi.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan da projeye destek için Mersin'in plaka kodu 33 ile başlayan makam aracının plakasının ön rakam grubunu, Tarsus'un 82. il olması hedefine dikkati çekmek için "82" ile değiştirdi.

Bozdoğan, proje tanıtım toplantısına temsili plakalı aracıyla katıldı.

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