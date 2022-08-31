Tarsus'ta "Fidan Üretimi Eğitimi" tamamlandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kadın üreticilere yönelik düzenlenen "Fidan Üretimi Eğitimi" sona erdi.

Tarsus Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarsus Halk Eğitim Merkezince Köy Yaşam Merkezi Projesi kapsamında düzenlenen eğitime 14 kadın üretici katıldı.

Eğitimde katılımcılara fidan üretimi, tohum ekimi ve fidan aşılama konularında bilgi verildi.



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