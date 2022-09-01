Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ve Mut ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekiplerince, uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ekimi yapanlara yönelik Mezitli ve Mut ilçelerinde operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde 2,5 kilogram kubar esrar, 279 kök kenevir bitkisi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.