Tarsus ve Silifke'de adli yılın açılışı dolayısıyla tören yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ve Silifke ilçelerinde yeni adlı yılın başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Tarsus'ta, Mersin Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Habib Ekmekçi'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ekmekçi, yargı mensuplarının mesleki faaliyet alanlarının korunduğu, genişletildiği ve güçlendirildiği bir adli yıl olmasını istediklerini belirtti.

Silifke'de de yeni adli yılın açılışı dolayısıyla Anıt Meydanı'nda tören düzenlendi.

Baronun yönetim kurulu üyesi Onur İslim'in meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören sonunda avukatlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.