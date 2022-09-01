Şehit astsubay Meteöz'ün Mersin'deki ailesine şehadet haberi verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Hava Savunma Astsubayı Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün şehadet haberi, Mersin'in Tarsus ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu ve askeri yetkililer, Meteöz'ün şehadet haberini Hacıhamzalı Mahallesi'nde yaşayan babası Bülent ve annesi Ayfer Meteöz'e verdi.

Haberin ardından şehidin babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu, çevreye Türk bayrakları asıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ve İlçe Emniyet Müdürü Ali Garanlı da aileye başsağlığı diledi.

Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları da taziyelerini iletti.

Evli olan Şehit Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün cenazesinin, yarın Hacıhamzalı Mahallesi'nde düzenlenecek töreninin ardından toprağa verileceği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan Hava Savunma Astsubayı Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün, sevk edildiği hastanede müdahaleye rağmen şehit düştüğünü açıklamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.