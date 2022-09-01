Akdeniz'de spor tesisleri bakım ve onarım çalışmalarıyla yenileniyor

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MERSİN (AA) - Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçedeki spor tesislerinin bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Gültak, yenileme çalışması yapılan Karacailyas Mahallesi'ndeki futbol sahasını inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Gültak, antrenörlerle sohbet etti.

Gültak, gazetecilere, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılan reklam anlaşması çerçevesinde ilçedeki spor tesislerinin bakımı için yaklaşık 50 milyon lira kaynak ayrıldığını söyledi.

Karacailyas'taki sahanın altyapısının ve zemininin yenilendiğini belirten Gültak, "Burası bitik bir sahaydı. Üzerine oturulunca sallanan tahta ve demirden yapılma tribünün yerine 500 kişilik yeni bir tribün yapıldı. FIFA standartlarında yenileme yapılan tesise 2 hakem odası, 4 soyunma odası ve 2 personel odası kazandırıldı. Müsabakaların oynanacağı hale getirilen saha, bölgeye de hareket getirecek." dedi.

Gültak, Kazanlı Mahallesi'ndeki sahada da bakım ve onarım yapılacağını belirterek, akşam müsabakaları için ışıklandırma çalışması planlandığını dile getirdi.

İlçe genelindeki spor tesislerinde yenileme işlemlerinin süreceğini bildiren Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

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