Mersin'de kömür yüklü tır seyir halindeyken alev aldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan kömür yüklü tırda hasar oluştu.

S.S'nin kullandığı 31 AGB 195 plakalı kömür yüklü tır, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekip durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bildirdi.



İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, tırda hasar oluştu.

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