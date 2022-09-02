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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de kömür yüklü tır seyir halindeyken alev aldı

AA

Mersin'de kömür yüklü tır seyir halindeyken alev aldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, otoyolda seyir halindeyken yangın çıkan kömür yüklü tırda hasar oluştu.

S.S'nin kullandığı 31 AGB 195 plakalı kömür yüklü tır, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekip durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, tırda hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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