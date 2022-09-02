Mersin'de orman personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

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MERSİN (AA) - Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Müdürlükte verilen eğitime Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, işletme şefleri ve personel katıldı.

Eğitimde katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yalçın, yaptığı konuşmada, personele verilen bu eğitimin önemli olduğunu belirterek, eğitim sayesinde kazaların büyük oranda önlenebileceğini kaydetti.

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