Silifke'de çocuk parkı hizmete açıldı

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MERSİN (AA) - Silifke Belediyesi tarafından yaz aylarında nüfusu büyük oranda artan Mara Mahallesi'ne yapılan çocuk parkı hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yapımı tamamlanan parkın açılışını Belediye Başkanı Sadık Altunok çocuklarla birlikte yaptı.

Belediye Başkanı Altunok, parkın açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.



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