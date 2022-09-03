Mersin'de elektrik direğine çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde elektrik direğine çarparak takla atan otomobilde sıkışan sürücü yaralandı.

Buse K. idaresindeki 33 ELS 85 plakalı otomobil, Cuma Yakası Caddesi'nde elektrik direğine çarparak takla attı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Buse K, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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