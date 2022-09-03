Mersin'de nohut hasadı başladı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında ekimi yapılan nohuttan 8 bin ton rekolte bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce üreticilere dağıtılan nohut tohumlarının ekiminin yapıldığı alanlarda hasat başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, Dağpazarı Mahallesi'ndeki nohut hasadı etkinliğine katıldı.

Bayır, gazetecilere, yerli nohut çeşidi olan "Azkan" tohumların dağıtımından hasadına kadar tüm süreci takip ettiklerini söyledi.

Üretime destek veren üreticilere teşekkür eden Bayır, "Üreticilerimiz Azkan çeşidinden memnun kaldı. Hastalıklara direnci ve verimiyle üreticilerimiz tarafından takdir gördü. Atıl ve boş tarım arazilerimizin ekilmesiyle hem ekonomimize hem de tarımımıza önemli katkı sağladık. 21 bin 855 dekar araziye ekilen nohuttan 8 bin ton rekolte bekleniyor." diye konuştu.

Çiftçi Mehmet Demir de projeden memnun olduklarını belirterek, aynı çalışmaların arpa ve buğdayda da yapılmasını talep etti.



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