Silifke'de toplu sünnet şöleni yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen etkinlikte 35 çocuk sünnet edildi.

Silifke Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce hazırlanan sünnet şöleni kapsamında, çocuklar ilk olarak davul zurna eşliğinde şehir turu attı.

Belediye Başkanı Sadık Altunok'un da eşlik ettiği çocuklar, daha sonra şölenin gerçekleştiği Sayağzı Mesire Alanı'na geldi.

Geleneksel oyunlarla eğlenen çocuklar için pasta kesildi, halk oyunları ekibi de gösteri sundu.

Etkinliklerin ardından 35 çocuk sünnet edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.