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Temizlik işçisi olarak çalıştığı belediyenin Türk halk müziği solisti oldu

AA

Temizlik işçisi olarak çalıştığı belediyenin Türk halk müziği solisti oldu

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışan temizlik görevlisi Çiğdem Akdoğan, girdiği yetenek sınavında jürinin önerisiyle Türk halk müziği topluluğunda solist olarak sahne almaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma Dairesi Başkanlığında görevli 41 yaşındaki Akdoğan, Türk halk müziği topluluğu solist alım sınavına ilişkin Belediyenin sosyal medya hesabında yayınlanan ilanı gördü.

İlan için başvuruda bulunan temizlik işçisi, yetenek sınavında jüri karşısına çıktı.

Jüri üyeleri, Akdoğan'ın sınavı kazanamamasına rağmen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesindeki topluluk kadrosuna dahil edilebileceği önerisinde bulundu.

Akdoğan, talebin değerlendirilmesi üzerine Türk halk müziği topluluğunda solist olarak sahne almaya başladı.

Açıklamada sözlerine yer verilen Akdoğan, topluluk bünyesinde solist olarak yer almanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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