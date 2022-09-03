Mersin'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Ahmet Kütük'ün kullandığı 33 TL 115 plakalı traktör, Gözne Mahallesi Ayvagediği mevkisindeki rampada geri kayarak devrildi.

Kazada, sürücü traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, Kütük'ü bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kütük'ün cenazesi morga gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.